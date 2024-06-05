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АНАЛІТИКА

США хочуть від ЄС безстрокових санкцій проти Росії для $50 млрд кредиту Україні

 

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Європейський Союз безстроково заморозив російські державні санкції заради $50 млрд кредиту для України, пише Financial Times.

Штати готові очолити коаліцію, яка позичить Україні гроші під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів, але для цього потрібна "залізобетонна гарантія" з боку Євросоюзу, де більшість цих активів фізично знаходяться.

За даними видання, цю пропозицію у середу мають обговорити на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС.

Зараз санкції Євросоюзу продовжуються кожні пів року.

Точні умови кредиту, такі як строк погашення, відсоткова ставка, умови надання, ще належить визначити.

Але у США виходять з того, що Євросоюз гарантує, що "активи російського Центрального банку, які зберігаються в ЄС, залишаться замороженими доти, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні".

Інший варіант, який розглядається, передбачає надання Євросоюзом двосторонніх кредитів Україні, забезпечених доходами від російських активів. Але, як і у випадку з безстроковим продовженням санкцій, для цього потрібно одноголосне схвалення всіх 27 країн Євросоюзу, зокрема Угорщини.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у кінці травня розказав, що Угорщина постійно блокує рішення ЄС щодо України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, ЄС, Росія
 

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