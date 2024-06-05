Фінансові новини
- |
- 05.06.24
- |
- 10:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США хочуть від ЄС безстрокових санкцій проти Росії для $50 млрд кредиту Україні
10:13 05.06.2024 |
Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Європейський Союз безстроково заморозив російські державні санкції заради $50 млрд кредиту для України, пише Financial Times.
Штати готові очолити коаліцію, яка позичить Україні гроші під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів, але для цього потрібна "залізобетонна гарантія" з боку Євросоюзу, де більшість цих активів фізично знаходяться.
За даними видання, цю пропозицію у середу мають обговорити на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС.
Зараз санкції Євросоюзу продовжуються кожні пів року.
Точні умови кредиту, такі як строк погашення, відсоткова ставка, умови надання, ще належить визначити.
Але у США виходять з того, що Євросоюз гарантує, що "активи російського Центрального банку, які зберігаються в ЄС, залишаться замороженими доти, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні".
Інший варіант, який розглядається, передбачає надання Євросоюзом двосторонніх кредитів Україні, забезпечених доходами від російських активів. Але, як і у випадку з безстроковим продовженням санкцій, для цього потрібно одноголосне схвалення всіх 27 країн Євросоюзу, зокрема Угорщини.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у кінці травня розказав, що Угорщина постійно блокує рішення ЄС щодо України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
ТОП-НОВИНИ
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
|Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США хочуть від ЄС безстрокових санкцій проти Росії для $50 млрд кредиту Україні
|«Мирний план» Китаю з врегулювання війни в Україні підтримали понад 20 країн, - Bloomberg
|У Єлисейському палаці підтвердили зустріч Зеленського і Макрона в п'ятницю, 7 червня
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі
Бізнес
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу
|Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту
|Попалися на фальсифікації даних: У Японії наказали Toyota і Mazda призупинити постачання авто