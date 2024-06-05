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«Мирний план» Китаю з врегулювання війни в Україні підтримали понад 20 країн, - Bloomberg
09:32 05.06.2024 |
У вівторок, 4 червня, глава МЗС Китаю Ван І заявив, що план Пекіна щодо врегулювання війни в Україні підтримали вже понад два десятки країн. Це сталося через кілька днів після того, як Пекін заявив, що пропустить майбутній мирний саміт у Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
Дипломат уточнив, що вже 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до спільного розуміння, якого досягли Китай та Бразилія. Усього ж позитивний відгук на ці ідеї дали 45 країн.
За його словами, Росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного рішення, викладених Китаєм та Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.
При цьому Bloomberg зазначає, що глава МЗС Китаю Ван І не згадав про основну вимогу України про те, щоб Росія вивела свої війська з території країни, зокрема, з територій анексованих з 2014 року. Повідомляється, що президенти країн, що воюють, відмовилися вести переговори один з одним.
Китайський дипломат додав, що "умови для мирних переговорів ще не готові", тому Китай "ухвалюватиме власні рішення" щодо участі у таких зустрічах.
Документ, представлений Китаєм та Бразилією, містить заклик до міжнародної конференції, де візьме участь як Росія, так і Україна як альтернатива мирному плану Києва, який підтримують країни Заходу і який обговорюватиметься на зустрічі в Швейцарії цього місяця. Зазначимо, що Росію на цей саміт не запросили.
Нагадаємо, що у Сполучених Штатах прокоментували відсутність КНР на саміті миру у Швейцарії. Речник Держдепартаменту США заявив, що Америка не бачить, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни в Україні.
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