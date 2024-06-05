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АНАЛІТИКА

У Єлисейському палаці підтвердили зустріч Зеленського і Макрона в п'ятницю, 7 червня

 

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та ще низкою посадовців відбудеться у п'ятницю 7 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", таку дату зустрічі наводить Le Monde, посилаючись на Єлисейський палац.

Згідно з цим повідомленням, Зеленського чекають у Парижі у п'ятницю 7 червня, після урочистих заходів до річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляються артилерійські боєприпаси.

У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї - нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.

Візит Зеленського Макрон анонсував ще минулого тижня, водночас українська сторона його поки не підтверджувала.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Стверджується, що про таке рішення Париж може оголосити якраз із нагоди візиту Зеленського.
Ключові теги: Франція
 

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