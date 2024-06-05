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АНАЛІТИКА

В Сенаті Іспанії закликали визнати Голодомор геноцидом українського народу

 

Комітет закордонних справ Сенату Іспанії схвалив постанову, в якій серед іншого закликав визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення на сайті Сенату Іспанії.

За ухвалення постанови проголосували 29 членів комітету, двоє утрималися, проти не голосував ніхто.

Комітет у своїй постанові закликав уряд Іспанії рішуче і чітко засудити вторгнення Росії в Україну, вимагати негайного припинення цієї військової агресії, підтримувати надання матеріальних ресурсів, включаючи військові ресурси, логістичну підтримку, вишкіл та тренування, які Іспанія може надати в координації з нашими європейськими та міжнародними партнерами для легітимного захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, постанова вимагає визнати та засудити насильницьке переміщення та депортацію українських неповнолітніх, співпрацюючи з іншими міжнародними партнерами з метою їхнього повернення в Україну.

Також сенатори закликали уряд визнати та засудити геноцид українського народу з боку Радянського Союзу впродовж минулих десятиліть, а саме Голодомор.

"Вторгнення в Україну - це атака на цінності свободи, прогресу і миру, на яких ґрунтуються європейські демократії.

Іспанія повинна сприяти ініціативам, спрямованим на припинення конфлікту", - заявила авторка ініціативи, сенаторка Тереза-Марія Бельмонте.

Нагадаємо, комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) Іспанії на засіданні 14 травня переважною більшістю голосів підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
Ключові теги: Іспанія
 

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