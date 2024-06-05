Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія не ухвалила кількамільярдний пакет допомоги Києву

 

Мала палата парламенту Швейцарії (Рада кантонів) у понеділок, 3 червня, відхилила пропозицію щодо створення спеціального фонду, який передбачав би направлення 5 мільярдів швейцарських франків (близько 5,6 мільярда доларів) Україні.

Ще наприкінці квітня комісія з політики безпеки Ради кантонів проголосувала за розробку проєкту федерального закону "Про надзвичайний внесок Швейцарії в безпеку і мир в Європі у зв'язку з війною проти України". Зокрема, передбачалося створення фонду в розмірі 10,1 мільярда швейцарських франків для покриття фінансових потреб на переозброєння швейцарської армії до 2030 року і для фінансування внеску розмірі п'яти мільярдів франків "на підтримку реконструкції та ремонту інфраструктури, необхідної для повсякденного життя і виживання в Україні".

Як зазначила під час виступу у понеділок президентка країни Віола Амгерд (Viola Amherd), "протягом останніх місяців ми спостерігаємо значне погіршення ситуації з безпекою". "Швейцарія повинна бути готова до того, що ситуація з безпекою в Європі погіршуватиметься далі й постійно. Тому важливо, щоб армія також могла робити необхідні інвестиції для швидкого усунення прогалин у спроможності", - заявила вона.

Проте "за" цю ініціативу проголосувало 15 депутатів, ще 28 були "проти", а двоє членів Ради кантонів утрималися.

Основною причиною противники законопроєкту назвали порушення "боргового гальма", яке було затверджено на референдумі 2001 року. Згідно з ним, федеральний уряд має збалансовувати доходи і видатки протягом економічного циклу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2938
  0,1875
 0,46
EUR
 1
 43,7671
  0,1268
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2915  0,15 0,37 40,9881  0,13 0,31
EUR 43,8389  0,04 0,08 44,7048  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2717  0,23 0,56 40,3000  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес