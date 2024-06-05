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АНАЛІТИКА

Канада ввела санкції проти соратників експрезидента України Януковича

 

Уряд Канади вживе спеціальних економічних заходів до осіб, соратників колишнього президента України Віктора Януковича, повідомляє пресслужба уряду.

На офіційному сайті уряду Канади у вівторок опубліковано перелік осіб, до яких будуть застосовані санкції. Під обмеження зокрема потрапили: Микола Азаров; Олексій Азаров; Раїса Богатирьова; Андрій Клюєв; Сергій Курченко; Віктор Пшонка; Артем Пшонка; Дмитро Табачник; Олександр Якименко; Віталій Захарченко.

Зазначається, що до всіх цих осіб уряд Канади застосує спеціальні економічні заходи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Канада
 

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