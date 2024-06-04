Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Запорукою встановлення миру в Україні буде унеможливити для РФ будь-коли окупувати Україну, заявляє президент США Джозеф Байден.

"Мир виглядає так, щоб напевно Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупувала Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, що вони частина НАТО. Це означає, що в нас із ними такі відносини, як і з іншими країнами, яким ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому", - сказав Байден в інтерв'ю виданню Time, оприлюдненому у вівторок.

Водночас він нагадав, що раніше говорив, що не був готовий підтримати євроатлантичну інтеграцію України, що було пов'язано з питаннями корупції, коли ще на посаді сенатора і віцепрезидента пробув в Україні протягом місяця.

"Суть у тому, що якщо ми коли-небудь дозволимо Україні впасти, запам'ятайте мої слова: ви побачите, як впаде Польща, і всі ці країни вздовж кордону Росії, від Балкан до Білорусі... Ми опинимося на слизькому шляху до війни, якщо не зробимо чогось щодо України. Цього просто ніколи не буде, у будь-якому разі", - наголосив президент США.

Водночас він зауважив, що США вдалося об'єднати 50 країн, щоб допомогти Україні, водночас країни Європи сукупно надали більшу допомогу Україні в боротьбі з РФ, ніж США.