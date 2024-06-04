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Через «Резерв+» оновили свої дані майже 190 тис. жінок - Міноборони України
11:44 04.06.2024 |
Із 18 травня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили приблизно 190 тис. жінок, а також понад 14 тис. військовозобов'язаних, які проживають за кордоном, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
"Наразі оновили дані через "Резерв+" 1 млн 371 тис. військовозобов'язаних, призовників резервістів. Серед людей, які проживають за кордоном, понад 18 тисяч оновили свої дані. Якщо говорити про жінок, то це майже 190 тис.", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.
За словами спікера, серед людей, які оновили дані через застосунок, 164 тисячі - це заброньовані та 153 тисячі - призовники, а також понад 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.
"Такі в нас дані на сьогодні. Можемо спостерігати справді досить високу активність людей, які застосунком "Резерв+" уже скористалися. Завантажень там іще більше. Можливо, люди очікують і пізніше трошки це зроблять", - зазначив Лазуткін.
Він також нагадав, що у воєнний час військово-лікарську комісію (ВЛК) необхідно українцям проходити один раз за рік, тоді як у мирний час термін дії рішення ВЛК - п'ять років.
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