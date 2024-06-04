Шольц: дозвіл Україні бити німецькою зброєю по цілях в РФ не загрожує ескалацією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошує, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не зумовить ніякої ескалації та необхідний для самооборони.

Як повідомляє "Європейська правда", слова канцлера наводить Rheinische Post.

Федеральний канцлер у коментарях у понеділок захищає зміну позиції Німеччини, про що вперше публічно повідомили минулого тижня.

"Ми переконані, що це не зумовить ескалацію, тому що - як сказав і президент США - питання стоїть лише про те, щоб можна було захистити такі великі міста, як, наприклад, Харків", - сказав Олаф Шольц.

Він додав, що рішення ухвалювали зважено, у консультаціях з партнерами.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".