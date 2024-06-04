Позиція Китаю залежить від результатів війни в Україні, – Кулеба

Китай не поспішає з позицією щодо війни в Україні, оскільки для нього важливо, чим закінчиться протистояння. У разі перемоги України дії КНР будуть скуті.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на презентації книги "Війна і нові горизонти" в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Щодо Китаю, то стратегія Китаю дуже проста. Китай має свої великі історичні справи. Я боюся, що ми просто в Україні дуже погано розуміємо Китай. Я теж не претендую на стовідсоткове розуміння. Але Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини: для нього дуже важливо, чим закінчиться ця війна. Бо, якщо вона закінчиться перемогою України, то дії Китаю будуть скуті", - сказав міністр.

Однак, якщо Росія продовжить наступати, а Україна відбиватися попри надану допомогу - це навпаки, розв'яже руки Китаю..

"Якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою Росії, але, скажімо так, нав'язуванням нею її стратегічної ініціативи, тобто коли роками вони будуть потроху наступати, а ми потроху відбиватися, попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв'язує руки Китаю", - пояснив міністр.

Дмитро Кулеба зазначив, що логіка позиції Китаю набагато ширше і зрештою вона вирішить долю світу. Тож зараз КНР дивиться на реальний потенціал дій Заходу. Зокрема, на що здатна Україна та її союзники.

"Китай зараз - окрема тема офіційних урядових досліджень: це, власне, на що здатна країна, яка захищається проти набагато більшого сусіда - ядерної держави; і, друге, - на що здатні партнери такої країни. Тому зараз, якщо коротко, вони перебувають у позиції "ми за мир", "за все добре проти всього поганого". Але у цієї позиції є набагато ширша логіка, яка зрештою визначить долю світу, без перебільшення", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, речник МЗС Китаю Мао Нін заявила, що КНР ніколи не "роздмухувала вогонь і не підживлювала полум'я" російсько-української війни. Навпаки, країна вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.