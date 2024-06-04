Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд

Рада кантонів Швейцарії - верхня палата парламенті - на засіданні 3 червня очікувано відхилила пропозицію, яка передбачала виділення Україні 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярда доларів) допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Допомога Україні містилась у більшому пакеті на 15 мільярдів франків, який законодавці пропонували скерувати на оборону. Але проти нього виступила більшість партій, передусім праві, через порушення боргових правил.

Пакет, схвалений комітетом із питань безпеки Ради кантонів, передбачав покриття додаткових фінансових потреб армії Швейцарії протягом 2025-2030 років у розмірі 10,1 мільярда франків. Ще 5 мільярдів швейцарських франків пропонували використати на допомогу у відновленні України.

Зрештою, Рада кантонів відхилила проєкт більшістю у 28 голосів проти 15. Натомість законодавці вирішили розглянути пропозицію про збільшення фінансування армії окремо.

Союзники Швейцарії від початку повномасштабного вторгнення спонукали її надати Україні допомогу, зокрема й військову, хоча праві політичні сили вимагають дотримуватись суворого нейтралітету.

Раніше група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрала підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені країною санкції проти Росії.

Водночас у квітні Швейцарія заявила, що планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років та виділить на це 5 мільярдів євро.