Фінансові новини
- |
- 04.06.24
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд
23:40 03.06.2024 |
Рада кантонів Швейцарії - верхня палата парламенті - на засіданні 3 червня очікувано відхилила пропозицію, яка передбачала виділення Україні 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярда доларів) допомоги.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.
Допомога Україні містилась у більшому пакеті на 15 мільярдів франків, який законодавці пропонували скерувати на оборону. Але проти нього виступила більшість партій, передусім праві, через порушення боргових правил.
Пакет, схвалений комітетом із питань безпеки Ради кантонів, передбачав покриття додаткових фінансових потреб армії Швейцарії протягом 2025-2030 років у розмірі 10,1 мільярда франків. Ще 5 мільярдів швейцарських франків пропонували використати на допомогу у відновленні України.
Зрештою, Рада кантонів відхилила проєкт більшістю у 28 голосів проти 15. Натомість законодавці вирішили розглянути пропозицію про збільшення фінансування армії окремо.
Союзники Швейцарії від початку повномасштабного вторгнення спонукали її надати Україні допомогу, зокрема й військову, хоча праві політичні сили вимагають дотримуватись суворого нейтралітету.
Раніше група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрала підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені країною санкції проти Росії.
Водночас у квітні Швейцарія заявила, що планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років та виділить на це 5 мільярдів євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд
|Україна працює із союзниками, аби розширити застосування їх зброї для ударів по РФ, - Кулеба
|Дії з підриву Глобального саміту миру є системними та безпрецедентно масштабними - Кулеба
|Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
Бізнес
|Найдорожче розлучення: магнат виплатить дружині $1 млрд
|Смарткільце Galaxy Ring буде доступне у 8 розмірах, працюватиме до 9 днів та отримає режим Lost Mode для пошуку
|Наступники Dimensity 7050: MediaTek представила процесори Dimensity 7300 і Dimensity 7300X
|Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
|Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями