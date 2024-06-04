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АНАЛІТИКА

Україна працює із союзниками, аби розширити застосування їх зброї для ударів по РФ, - Кулеба

 

Союзники ухвалили правильне рішення, дозволивши Україні бити їх зброєю по території РФ. Але Київ продовжить роботу над розширенням такого застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час спільної прес-конференції з естонським колегою Маргусом Тсахкною.

"Я можу підтвердити, що наші партнери зробили насправді дуже правильний крок, знявши обмеження, щоб ми могли бити по цілях в РФ. Це не значить, що ми маємо карт-бланш, є правила, яких треба дотримуватися. Ми будемо далі працювати з союзниками, щоб розширити застосування їхнього озброєння", - сказав Кулеба.

Також його підтримав і глава МЗС Естонії, який сказав, що позиція його країни полягає в тому, що Україна має право захищатися і бити по цілях на території РФ.

"Дмитро (Кулеба - ред.) правий, що нещодавно ухвалене рішення США, Німеччини та інших країн - є рухом в правильному напрямку", - додав Тсахкна.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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