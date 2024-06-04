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Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
16:27 03.06.2024 |
Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), повідомляє пресслужба НАЗК.
"Сьогодні, 3 червня 2024 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду", - йдеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в понеділок.
12 травня 2022 року його було призначено заступником голови НАЗК і він відповідав, зокрема, за координацію взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні пресслужби.
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