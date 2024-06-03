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АНАЛІТИКА

У Німеччині не виключили, що Україна може збивати її системами Patriot літаки над РФ

 

У Німеччині заявили, що Україна може використовувати зенітно-ракетні комплекси Patriot для того, щоб збивати літаки над територією Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Такий сценарій не виключив глава ситуаційного центру по Україні при Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть розгорнуті в районі Харкова та застосовуватимуться над територією РФ. Вони ідеально підходять для боротьби з російськими літаками, які скидають жахливі планерні бомби", - зазначив він.

Водночас генерал підкреслив, що тактичне використання цих систем є виключною відповідальністю українських військових.

"Вони можуть використовувати їх відповідно до міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не тільки дотримуватимуться цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть у цьому успіху", - вказав Фройдінг.

У п'ятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".

В уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об'єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.

У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв'язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території РФ.
 

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