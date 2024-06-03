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АНАЛІТИКА

Мелоні підтвердила участь Зеленського в саміті G7

 

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії.

Про це журналістам заявила італійська прем'єрка Джорджія Мелоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Мелоні сказала, що на саміті G7 будуть присутні "щонайменше п'ятнадцять" країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського.

Раніше також стало відомо, що в Італію приїде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Італійська прем'єрка не уточнила, чи буде Зеленський в Італії особисто або долучиться по відеозв'язку.

ЗМІ раніше писали, що український президент Володимир Зеленський також може відвідати саміт G7, але офіційного підтвердження не було.

На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.
 

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