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На «саміті миру» не буде Саудівської Аравії - ЗМІ
08:27 03.06.2024 |
Від участі у "глобальному саміті миру", який відбудеться на рівні лідерів світу 15-16 червня в Швейцарії, відмовилась чергова країна - Саудівська Аравія, пише в неділю, 2 червня, агенція dpa з посиланням на джерела.
За їхніми даними, відсутність представника країни на заході пов'язана з тим, що на ньому не буде присутня Росія. При цьому в серпні минулого року Саудівська Аравія приймала зустріч щодо "формули миру" на рівні радників лідерів, на яку РФ також не була запрошена.
Співрозмовник агентства в українському посольстві в Ер-Ріяді розповів, що президент України Володимир Зеленський "відклав" свій візит до Саудівської Аравії, який мав відбутися цими вихідними, до завершення "саміту миру".
Зеленський: Росія та Китай намагаються зірвати саміт миру
Участь в "саміті миру" підтвердили вже 106 країн і організацій зі 160 запрошених делегацій.
Не підтвердив свою присутність на будь-якому рівні Китай. Ба більше, за словами Зеленського, Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі в саміті миру.
За даними ЗМІ, на "саміт миру" відмовляються їхати президенти Бразилії Лула да Сілва та Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса, хоча своїх представників згодні відрядити.
Під сумнівом - приїзд на саміт президента США Джо Байдена, хоча американська делегація буде точно.
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