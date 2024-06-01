Фінансові новини
- |
- 01.06.24
- |
- 00:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по Росії ракетами ATACMS
23:51 31.05.2024 |
Рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН, яке вийшло в етері телемарафону ввечері 31 травня, розповів директор із питань Європи Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер.
Представник Білого дому підтвердив, що дозвіл США вже є чинним і діє та покликаний дати можливість українцям протидіяти вогню з російського боку за допомогою американської зброї.
"Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента (Байдена. - Ред.) протягом усієї цієї війни - давати Україні можливість захищати себе", - зауважив він.
Карпентер нагадав, що США з плином повномасштабного російського вторгнення намагались надавати Україні пріоритетні засоби - від протитанкових ракет Javelin до систем протиповітряної оборони.
Про те, що дозвіл не стосується ракет ATACMS, раніше написало The Wall Street Journal.
Як повідомляла "ЄвроПравда", Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю. Утім, президент Зеленський обережно прокоментував те, як це буде втілюватися на практиці.
Майкл Карпентер уточнив, що дозвіл на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
|Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією
|Україна та Ісландія уклали безпекову угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по Росії ракетами ATACMS
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Зеленський пропонує розпочати підготовку українських льотчиків для шведських Gripen уже зараз
|У Чехії розповіли, як з 2022 року таємно купували снаряди Україні
|У НАТО шукають шлях, щоб Угорщина не заблокувала нову схему фінансування ЗСУ
|Іспанія долучиться до ІТ-коаліції в межах «Рамштайну»
|Мобілізація після ухвалення вдосконаленого закону збільшилася - Зеленський
Бізнес
|Найбільша в історії операція проти ботнетів призвела до затримань в Україні
|Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ
|Ігри YouTube Playables стали доступні на Android, iOS та в браузері — але поки не в Україні
|Neuralink Ілона Маска хоче провести випробування мозкового чипа на трьох людях
|OpenAI почала навчати наступну GPT і має намір створити загальний штучний інтелект (AGI)
|Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні
|Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу