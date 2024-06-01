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АНАЛІТИКА

У НАТО шукають шлях, щоб Угорщина не заблокувала нову схему фінансування ЗСУ

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає можливою координацію допомоги ЗСУ з боку Альянсу, попри небажання окремих союзників брати у цьому участь.

Про це генсек заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" після міністерської зустрічі НАТО у Празі.

Столтенберг, який перед тим представив нову схему фінансування потреб ЗСУ на 40 млрд євро на рік, знову висловив переконання, що цей підхід необхідно схвалити. "Для поліпшення координації допомоги Україні та відповідальності я впевнений, що НАТО має відігравати більшу роль. І ми знайдемо рішення, які дозволять запровадити це", - заявив він.

Як відомо, Угорщина, яка є членом НАТО, виступає категорично проти фінансування потреб ЗСУ та від минулого року послідовно блокує у ЄС виділення коштів на закупівлю зброї для України.

Відповідаючи на запитання "ЄвроПравди" про те, як можливо обійти вето окремих держав у НАТО, Столтенберг ухилився від конкретики, але підтвердив, що таке обговорення триває.

"Я не робитиму своє життя простішим, представляючи вам деталі нашого обговорення. Але у підсумку я представлю вам чудову схему, яка працюватиме", - заявив він.
Ключові теги: Угорщина
 

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