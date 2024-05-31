Фінансові новини
- |
- 31.05.24
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мобілізація після ухвалення вдосконаленого закону збільшилася - Зеленський
Після ухвалення Верховною Радою закону про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби мобілізація в Україні збільшилася, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, вона після цього закону, якщо чесно, збільшилася", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з учасниками третього саміту Україна - Північна Європа у п'ятницю.
Зеленський наголосив, що мобілізація в Україні не закінчувалася, оскільки під час війни вона обов'язкова.
"Вона не закінчується і триває. Проголосований парламентом закон дозволяв деякі зміни до старого закону про мобілізацію, воєнний стан тощо. Реєстрація має бути обов'язковою для чоловіків мобілізаційного віку", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Ісландія уклали безпекову угоду
|Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
|Україна і Швеція підписали безпекову угоду
|США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю. У Зеленського вказали на важливий нюанс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мобілізація після ухвалення вдосконаленого закону збільшилася - Зеленський
|Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією
|Україна та Ісландія уклали безпекову угоду
|Дрони СБУ вразили у Криму РЛС росіян вартістю $100 мільйонів - джерело
|Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
|Шольц не хоче відправляти війська в Україну
Бізнес
|Neuralink Ілона Маска хоче провести випробування мозкового чипа на трьох людях
|OpenAI почала навчати наступну GPT і має намір створити загальний штучний інтелект (AGI)
|Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні
|Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет