Мобілізація після ухвалення вдосконаленого закону збільшилася - Зеленський

Після ухвалення Верховною Радою закону про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби мобілізація в Україні збільшилася, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, вона після цього закону, якщо чесно, збільшилася", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з учасниками третього саміту Україна - Північна Європа у п'ятницю.

Зеленський наголосив, що мобілізація в Україні не закінчувалася, оскільки під час війни вона обов'язкова.

"Вона не закінчується і триває. Проголосований парламентом закон дозволяв деякі зміни до старого закону про мобілізацію, воєнний стан тощо. Реєстрація має бути обов'язковою для чоловіків мобілізаційного віку", - зазначив він.