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АНАЛІТИКА

Дрони СБУ вразили у Криму РЛС росіян вартістю $100 мільйонів - джерело

 

У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» вартістю близько $100 млн.

За даними джерел Укрінформу, РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Співрозмовник агентства повідомив, що ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту в 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

«Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО «сліпою» на значній ділянці фронту», - розповів співрозмовник.

Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у тимчасово окупованому Криму.
Ключові теги: Росія
 

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