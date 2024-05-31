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АНАЛІТИКА

Шольц не хоче відправляти війська в Україну

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти розміщення німецьких солдатів на території Україні та участь у можливій місії із забезпечення ППО над частиною українських областей.

Заяву Шольца наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Німецький канцлер вважає, що така допомога означала б участь Німеччини у війні проти РФ, чому, на його думку, необхідно запобігти.

"Ми не хочемо йти туди (в Україну. - Ред.) з нашими солдатами", - сказав він.

Це стосується і "безрозсудної" пропозиції про безпольотну зону, додав Шольц.

Раніше політик опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер висловив думку, що західні держави мають забезпечити протиповітряну оборону над західними областями України.

За його словами, це б розвантажило українські збройні сили - вони могли б зосередитися на протиповітряній обороні далі на сході України.

Своєю чергою французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.
 

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