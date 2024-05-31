Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МЗС Китаю про саміт миру: Пекін не братиме участі, оскільки його вимоги не виконані

 

Китаю важко брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії, оскільки вимоги Пекіна не були враховані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін під час пресконференції, яку цитує місцеве видання The Paper.

Як відзначила Нін, серед вимог Пекіну була рівноправна участь, як Росії, так й України на саміті миру, а також чесне обговорення "всіх мирних планів".

Вона додала, що вимоги є нібито справедливими й не спрямовані проти жодної зі сторін. Втім, через ігнорування пропозицій Китаю, Пекіну "важко брати участь у зустрічі".

"Ми поінформували відповідні сторони про міркування та занепокоєння Китаю. Ми продовжуватимемо сприяти миру та переговорам по-своєму, підтримувати комунікацію з усіма сторонами та спільно створювати умови для політичного врегулювання "української кризи", - додала вона.

Саміт миру у Швейцарії

Саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Загалом участь візьмуть більше 150 країн, серед яких немає Російська Федерація. Країні-терористу дозволять відвідати вже наступні засідання.

Зокрема нещодавно президент Володимир Зеленський публічно запросив до участі американського та китайського колег Джо Байдена й Сі Цзіньпін.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5001
  0,0169
 0,04
EUR
 1
 43,8171
  0,1031
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4148  0,09 0,23 41,0930  0,09 0,21
EUR 43,8089  0,10 0,22 44,6948  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4800  0,01 0,02 40,5000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес