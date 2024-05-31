Атака на нафтобазу в порту «Кавказ»: джерело розповіло подробиці кількаденної операції

Сили оборони спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму.

Про це повідомило джерело РБК-Україна.

За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Джерело повідомило, що спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Атака на нафтобазу в порту "Кавказ"

В ніч на 31 травня Сили оборони завдали ударів по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

До цього повідомлялося, що у Краснодарському краї Росії пролунали вибухи. За словами губернатор казав, що через атаку постраждала інфраструктура нафтобази та нібито горіли три цистерни з нафтопродуктами.

