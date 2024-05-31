Президент України Володимир Зеленський прибув до Стокгольма на саміт "Україна - Північна Європа", де проведе зустрічі з низкою лідерів і підпише три угоди про безпеку.

"Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті "Україна - Північна Європа". Наші ключові пріоритети: ППО для України - маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва - та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Президент повідомив, що проведе зустрічі в межах саміту та у двосторонніх форматах із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем'єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

"Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період", - зазначив Зеленський.

Також він зустрінеться з королем Швеції Карлом XVI та представниками оборонних компаній.