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АНАЛІТИКА

Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні саміту миру, - ЗМІ

 

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, відвідає Саудівську Аравію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Дипломатичне джерело в посольстві України в Ер-Ріяді повідомило виданню, що Зеленський планує заручитися підтримкою перед самітом миру в Швейцарії.

Саміт миру

15-16 вересня Швейцарія стане центром міжнародної дипломатії, приймаючи у себе саміт миру, присвячений пошуку шляхів врегулювання війни в Україні.

Україна і Швейцарія розіслали запрошення більш ніж 150 країнам, проте Росія в цьому списку не значиться. Серед підтверджених учасників - Кот-д'Івуар, який уперше візьме участь у такому заході з ініціативи України.

При цьому видання Bloomberg повідомляло, що ЄС хоче після саміту миру провести переговори щодо миру в Україні за участю Росії у Саудівській Аравії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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