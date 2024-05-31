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Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні саміту миру, - ЗМІ
23:13 30.05.2024 |
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, відвідає Саудівську Аравію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
Дипломатичне джерело в посольстві України в Ер-Ріяді повідомило виданню, що Зеленський планує заручитися підтримкою перед самітом миру в Швейцарії.
Саміт миру
15-16 вересня Швейцарія стане центром міжнародної дипломатії, приймаючи у себе саміт миру, присвячений пошуку шляхів врегулювання війни в Україні.
Україна і Швейцарія розіслали запрошення більш ніж 150 країнам, проте Росія в цьому списку не значиться. Серед підтверджених учасників - Кот-д'Івуар, який уперше візьме участь у такому заході з ініціативи України.
При цьому видання Bloomberg повідомляло, що ЄС хоче після саміту миру провести переговори щодо миру в Україні за участю Росії у Саудівській Аравії.
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