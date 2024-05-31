Le Monde: Макрон міркує про коаліцію країн, які відправлять інструкторів в Україну

Французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну, але остаточного рішення ще немає.

Про це йдеться в публікації газети Le Monde, яка посилається на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".

Відправлення інструкторів в Україну було серед тем обговорень Макрона під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на початку тижня, хоча публічно обидва лідери не підтвердили цього.

"За нашою інформацією, французька влада намагається створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових, які перебувають в облозі російської армії", - пише французька газета.

Джерела Le Monde очікують, що консультації з цього питання можуть прискоритись у найближчі кілька днів "з метою можливого оголошення під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 і 7 червня".

За задумом Франції, йдеться в матеріалі, спершу до України прибудуть "кілька сотень фахівців з кількох країн" для підготовки саперів або "навіть допомоги у навчанні нової моторизованої бригади".

Очікується, що до задуму Парижа можуть пристати деякі країни Балтії, а також Велика Британія.

Публікація Le Monde з'явилась після повідомлення Reuters, згідно з яим Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.