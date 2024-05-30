Reuters: Франція готується відправити військових інструкторів в Україну

Франція, як стверджують ЗМІ, незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Джерела агентства стверджують, що Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє дипломатів розповіли, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.

Співрозмовники агентства зазначили, що навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.

Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

"Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", - сказало одне з джерел.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України, а перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

Після цього Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.