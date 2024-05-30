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АНАЛІТИКА

Японія планує передати українським рятувальникам машини для розміновування територій, - ДСНС

 

Уряд Японії планує передати українським рятувальникам машини механізованого розмінування для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Telegram.

Рятувальники України зустрілись з японськими представниками в одному із підрозділів Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

Під час зустрічі вони оглянули передану напередодні японськими партнерами техніку, та ознайомилися з роботою частини піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування.

"Своєю чергою японський уряд підтвердив наміри передати українським рятувальникам машини механізованого розмінування для очищення територій від вибухонебезпечних залишків війни", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Японія планує передати українським рятувальникам машини для розміновування територій, - ДСНС

 

Зазначається, що тимчасово виконуючий обов'язки голови ДСНС України висловив вдячність японським партнерам за суттєве посилення ДСНС у напрямку розмінування.

Японія планує передати українським рятувальникам машини для розміновування територій, - ДСНС

 

Розмінування України

На тлі вторгнення Росії в Україну та активні бойові дії наразі понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.

Навесні минулого року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування. В рамках цього український уряд країни закликав інші країни допомогти у даній сфері.

Як ми повідомляли раніше, в Україні створили Корпус демінерів, які будуть виконувати завдання на деокупованих територіях у кількості 5 тисяч фахівців.

Також уряд України планує залучити більше жінок до розмінування.

Напередодні стало відомо, що Україна та Хорватія підписали меморандум, який передбачає допомогу у розміновуванні українських територій.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія
 

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