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Японія планує передати українським рятувальникам машини для розміновування територій, - ДСНС
13:29 30.05.2024 |
Уряд Японії планує передати українським рятувальникам машини механізованого розмінування для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Telegram.
Рятувальники України зустрілись з японськими представниками в одному із підрозділів Головного управління ДСНС України у Черкаській області.
Під час зустрічі вони оглянули передану напередодні японськими партнерами техніку, та ознайомилися з роботою частини піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування.
"Своєю чергою японський уряд підтвердив наміри передати українським рятувальникам машини механізованого розмінування для очищення територій від вибухонебезпечних залишків війни", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Зазначається, що тимчасово виконуючий обов'язки голови ДСНС України висловив вдячність японським партнерам за суттєве посилення ДСНС у напрямку розмінування.
Розмінування України
На тлі вторгнення Росії в Україну та активні бойові дії наразі понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.
Навесні минулого року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування. В рамках цього український уряд країни закликав інші країни допомогти у даній сфері.
Як ми повідомляли раніше, в Україні створили Корпус демінерів, які будуть виконувати завдання на деокупованих територіях у кількості 5 тисяч фахівців.
Також уряд України планує залучити більше жінок до розмінування.
Напередодні стало відомо, що Україна та Хорватія підписали меморандум, який передбачає допомогу у розміновуванні українських територій.
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