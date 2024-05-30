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АНАЛІТИКА

Люксембург вносить EUR5 млн в артилерійську коаліцію для фінансування Caesar для України

 

Люксембург оголосив про внесення EUR5 млн в артилерійську коаліцію для фінансування можливостей Caesar для України, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Люксембург вносить EUR5 млн в артилерійську коаліцію для фінансування потужностей Caesar в інтересах України. Люксембург також рухається до придбання сухопутної техніки Scorpion: Griffon, Jaguar, Serval", - написав Лекорню в соцмережі Х за результатами зустрічі з міністеркою оборони Люксембургу Юріко Бакес.

Як повідомлялося, на початку 2024 року в Парижі розпочала роботу нова міжнародна Коаліція артилерії з посилення ЗСУ.

У січні Лекорню оголосив, що Франція поставить шість САУ "Цезар" найближчими тижнями і виготовить 72 додаткові установки для України у 2024 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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