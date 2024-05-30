Чехія каже про неякісні снаряди, закуплені для України

Компанія Czechoslovak Group (CSG), найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, заявила, що половина снарядів, які мали відправити в Україну, не надійдуть на фронт так швидко, як планували. Про це пише видання Financial Times.

Ініціатива щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для Києва під проводом Чехії розпочне доставку снарядів у червні, повідомив виданню голова CSG Міхал Стрнад.

При цьому він зазначив, що близько 50 відсотків припасів, які його компанія придбала за дорученням чеського уряду в Африці та Азії, виявилися неякісними, і перед відправкою в Україну потребують допрацювання. У деякі снаряди CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

"Щотижня ціна зростає, і виникають великі проблеми з компонентами", - цитує Стрнада FT.

Однак він наголосив, що чеська ініціатива продовжує працювати, а CSG зобов'язується виконати свою частину поставок.

Війна в Україні сприяла стрімкому зростанню цін на обмежену кількість снарядів, які можна було придбати за межами ЄС, тоді як у самій Європі необхідних боєприпасів не було, додав Стрнад.

За його словами, замовлення у європейських виробників боєприпасів були розписані на вісім років наперед, навіть попри те, що усі вони збільшують виробничі потужності.

Навіть якби війна в Україні завершилася прямо зараз, "попереду нас чекає величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО", сказав він.

Коментарі Стрнада пролунали на тлі візиту українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та лідерів Нідерландів, Данії, Латвії та Польщі до Праги, під час якого обговорювали дефіцит озброєнь України.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що 15 країн ЄС і НАТО наразі надали 1,6 мільярда євро чеській ініціативі, метою якої є надання Україні 1,5 мільйона артилерійських снарядів. Перша партія з десятків тисяч снарядів калібру 155 мм надійде ​​в Україну наступного місяця, сказав він.

Уряд Чехії попросив CSG та інші чеські оборонні компанії бути посередниками та постачати снаряди з країн за межами ЄС.

Голова CSG також зазначив, що він веде окремі переговори з владою в Києві щодо початку будівництва в Україні виробничих потужностей, які могли б зробити CSG першою оборонною компанією ЄС, яка вироблятиме в Україні снаряди великого калібру.

CSG планує побудувати в Україні завод, конвеєр для збирання вантажівок і підприємство для технічного обслуговування зброї, яку надають Києву. Компанія витратить "кілька сотень мільйонів євро" на запуск цих трьох проєктів і сподівається досягти угоди з Києвом цього року.

Американський завод cнарядів для України

Тим часом США побудували у Техасі новий великий завод для виробництва 155-міліметрових снарядів для України, пише New York Times.

Щоб забезпечити українські потреби в артилерії, минулого року Пентагон поставив ціль - 100 000 снарядів на місяць до кінця 2025 року.

Наявні заводи в Скрентоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсильванія, разом виробляють близько 36 000 снарядів на місяць. Новий об'єкт General Dynamics у Мескіті, штат Техас, щомісяця випускатиме ще 30 000 снарядів.

Решту снарядів, як очікують, має виготовляти оборонна фірма з Огайо під назвою IMT.

Завдяки мільйонним інвестиціям Конгресу та допомозі турецької оборонної компанії Repkon фірма General Dynamics змогла відкрити новий завод лише через 10 місяців після початку будівництва.

Голова департаменту закупівель Пентагону Вільям А. Лаплант зазначив, що від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року Сполучені Штати надали Україні понад три мільйони 155-міліметрових снарядів.

Однак чи буде достатньо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів для того, щоб змінити ситуацію на полі бою на користь України, наразі невідомо.

"Постійне зростання виробництва артилерійських боєприпасів має велике значення для довгострокових потреб США та України", - цитує видання Майкла Кофмана, експерта з російської армії та старшого наукового співробітника Фонду Карнегі.

"Але навіть у найкращому випадку, якщо мету виробництва на кінець 2025 вдасться виконати, цілком імовірно, що на той момент російське артилерійське виробництво буде більшим, ніж у США та Європі разом узятих", - додає він.