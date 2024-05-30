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В окупованому Криму знищено два російських катери «Тунец», - ГУР МО
10:41 30.05.2024 |
Спецпідрозділ ГУР МО знищив морськими дронами два катери РФ КС-701 "Тунец".
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
Окупанти з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема - літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також вони хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.
ГУР МО знищило два катери РФ - за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунец".
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