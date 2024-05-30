Фінансові новини
- |
- 30.05.24
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Білий дім: Хто б не представляв США на Саміті миру, це не змінить нашу підтримку України
09:08 30.05.2024 |
У Білому домі запевнили в незмінності підтримки Сполученими Штатами України незалежно від того, хто представлятиме США у запланованому в Швейцарії Саміті миру.
Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Представника адміністрації президента США Джо Байдена запитали, чи стурбований господар Білого дому тим, що якщо він не відвідає саміт, це нібито дасть неправильний сигнал світовій спільноті про важливість підтримки миру в Україні.
"Сполучені Штати й президент Байден підтримують президента Зеленського й народ України, і це буде продовжуватися незалежно від того, хто сидітиме в якому кріслі на Саміті миру", - зазначив Кірбі.
За його словами, з самого початку широкомасштабної війни РФ проти України "жоден інший лідер не зробив і продовжує робити стільки, скільки робить президент Байден", щоб Київ мав все необхідне для захисту від російської агресії.
"І президент взяв на себе зобов'язання перед Україною бути поруч з ними в довгостроковій перспективі", - додав Кірбі.
Напередодні у Білому домі підтвердили, що США братимуть участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.
Він також заявляв, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії.
Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В уряді Швеції уточнили, що Україна отримає два літаки РЛС
|Блінкен про заборону ударів зброєю США по РФ: Ми будемо адаптувати й коригувати свою позицію
|У Байдена сигналізують про готовність дозволити Україні бити по РФ зброєю США, - Politico
|Міноборони Німеччини вважає, що удари по РФ краще обговорювати непублічно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Reuters: Франція готується відправити військових інструкторів в Україну
|Люксембург вносить EUR5 млн в артилерійську коаліцію для фінансування Caesar для України
|Данія дозволить Україні бити данськими F-16 по цілях в Росії
|Японія планує передати українським рятувальникам машини для розміновування територій, - ДСНС
|В уряді Швеції уточнили, що Україна отримає два літаки РЛС
|Чехія каже про неякісні снаряди, закуплені для України
|В окупованому Криму знищено два російських катери «Тунец», - ГУР МО
Бізнес
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету