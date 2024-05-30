У Техасі відкрився новий завод, який вироблятиме артснаряди для України

У США в місті Мескіт (штат Техас) відкрився новий збройовий завод General Dynamics, який вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм, повідомляє The New York Times (NYT).

"Незабаром завод щомісяця вироблятиме близько 30 тис. снарядів для 155-міліметрових гаубиць, які мають вирішальне значення для військових дій в Україні", пише видання.

Зазначається, що підприємство, будівництво якого обійшлося у понад $500 млн, складатиметься з трьох виробничих ліній і забезпечить 350 нових робочих місць.

Крім того, близько 36 тис. снарядів на місяць виробляють заводи в Скрантоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсильванія. Пентагон також планує запустити на військовому заводі в Айові другу лінію зі спорядження боєприпасів вибухівкою і частково відкрити завод у Парсонсі (штат Канзас) з пакування артилерійських зарядів, який було закрито у 2000-х роках, пише NYT.

Щоб забезпечити Україну озброєнням, Пентагон поставив за мету виробляти до 100 тис. артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року.