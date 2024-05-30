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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
З розшуку в «Резерв+» зняли 710 тисяч українців - міноборони
Застосунок "Резерв+" допоміг зняти з безпідставного "розшуку" в єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" понад 700 тисяч українців, повідомила у середу, 29 травня, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
"710 тисяч громадян знято з безпідставного "розшуку"! Застосунок Резерв+ допоміг вирішити цю проблему. Радимо авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус", - написала вона у Facebook.
Черногоренко нагадала, що статус "у розшуку" людина могла отримати, якщо порушувала правила військового обліку - наприклад, ігнорувала "повістки", а територіальний центр комплектування (ТЦК) звертався до Національній поліції. "Статус "в розшуку" безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно", - зауважила посадовиця.
За її словами, якщо людину зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно. "На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактору. А без "Резерв+" виправити їх було б майже неможливо", - заявила вона.
Дані в "Резерв+" оновили понад мільйон українців
Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" 18 травня - у день набуття чинності нового закону про мобілізацію, який зобов'язує зокрема оновити свої військово-облікові дані.
У міноборони наголошували, що додаток дає можливість оперативного оновлення даних і доступу до інформації в реєстрі "Оберіг".
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