Блінкен очікує на саміті НАТО кроків щодо подальшого зближення України та альянсу

Липневий саміт НАТО дасть змогу зробити нові кроки щодо зближення України з цим альянсом, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Можна очікувати дуже сильних реальних кроків щодо подальшої інтеграції України з НАТО", - сказав він на пресконференції в Кишиневі, говорячи про майбутній саміт.

Лідери країн НАТО проведуть саміт у Вашингтоні з 9 до 11 липня 2024 року.