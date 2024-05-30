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АНАЛІТИКА

Блінкен очікує на саміті НАТО кроків щодо подальшого зближення України та альянсу

 

Липневий саміт НАТО дасть змогу зробити нові кроки щодо зближення України з цим альянсом, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Можна очікувати дуже сильних реальних кроків щодо подальшої інтеграції України з НАТО", - сказав він на пресконференції в Кишиневі, говорячи про майбутній саміт.

Лідери країн НАТО проведуть саміт у Вашингтоні з 9 до 11 липня 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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