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На саміті НАТО будуть зміни щодо членства України, але до запрошення не дійде – США
18:01 29.05.2024 |
На зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.
Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт на пресконференції напередодні зустрічі глав МЗС Альянсу у Празі, повідомляє кореспондент "ЄвроПравди".
Посол Сміт повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.
Виходячи з її заяви, принципове рішення про це вже є і щодо нього побудований консенсус. Активні дискусії щодо цього триватимуть у Празі.
"У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік (на саміті у Вільнюсі)", - заявила представниця США.
Вона зауважила, втім, що остаточне формулювання ще не узгоджене: "Ще потрібні переговори щодо цього, але вже зараз від союзників звучать цікаві ідеї".
Утім, посол наголосила, що Київ не має розраховувати, що ця дискусія вийде на найбільш бажаний для Києва варіант політичного запрошення до членства. "Запрошення України до членства не буде розглядатися цього разу, це малореально. Натомість ми сфокусуємося на наданні пакета підтримки, який дозволить прокласти міст до членства", - пояснила вона.
Як розповідала "ЄвроПравда", у Празі відбувся також неанонсований саміт щодо постачання снарядів для ЗСУ, де обговорюють дозвіл стріляти по Росії.
Також генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.
Також у Празі триватимуть дискусії про обрання нового генсека НАТО, звучать заклики на адресу одного з кандидатів вийти з перегонів за цю посаду.
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