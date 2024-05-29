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АНАЛІТИКА

Литва надасть радари для німецької ініціативи з пошуку ППО для України

Литва надасть радари для німецької ініціативи з пошуку ППО для України

 

Уряд Литви в середу схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За його словами, ці радари посилять систему попередження в Україні.

"Таким чином, ми приєднуємося до ініційованої Німеччиною коаліції з протиповітряної оборони. Німеччина надала Україні третю систему Patriot та інші системи, тому ми робимо свій можливий внесок у відповідь", - сказав Кащюнас журналістам.

Він зазначив, що мета цього року - відправити в Україну чотири радари.

"Вони посилять попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Цього року ми відправимо чотири радари, а потім продовжимо закуповувати радари, тому що вони потрібні Україні, вони самі визначили цю потребу", - розповів очільник Міноборони Литви.

У квітні Німеччина анонсувала глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Крім того, напередодні Нідерланди оголосили про ініціативу для поставки Україні системи Patriot.
Ключові теги: Литва
 

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