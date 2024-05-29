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АНАЛІТИКА

Лише чотири країни відправили гроші на закупівлю боєприпасів для України, - Міноборони Чехії

 

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова закликала своїх європейських союзників зробити фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо боєприпасів для України. Оскільки наразі тільки чотири країни виконали свої фінансові зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Ініціатива забезпечила фінансові зобов'язання 18 країн, переважно членів ЄС і НАТО. Чехія позиціонує себе як посередника, узгоджуючи меморандуми про зобов'язання донорів і угоди про закупівлі, а потім координуючи логістичні аспекти поставок.

Хоча кількість країн, які пообіцяли надати фінансову підтримку, зростає, лише деякі з них уже надіслали гроші.

«Кошти надходять до нас поступово; ми не можемо купувати боєприпаси в борг. Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не відправили кошти, ми не можемо розпочати закупівлі. Це свого роду заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші", - заявила Чернохова, наголосивши на логістичних і фінансових проблемах.

Вона також повідомила, що наразі гроші на купівлю боєприпасів надіслали тільки Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Чеська ініціатива

Президент Чехії Петр Павел взяв ініціативу у свої руки після того, як Євросоюз не зміг виконати обіцянку поставити Україні мільйон снарядів протягом року. Він запропонував закупити боєприпаси у третіх країн, і його заклик знайшов відгук у союзників України.

Країни почали виділяти кошти на закупівлю снарядів, які мають стати життєво важливою допомогою для українських захисників.

Спочатку в Києві очікували поставки боєприпасів уже у квітні, але з невідомих причин вони затримуються.

Проте надія є: за словами міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського, в рамках ініціативи Україні можуть передати до 1,5 мільйонів снарядів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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