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АНАЛІТИКА

У Білому домі відповіли на питання про участь Байдена у Саміті миру

 

У Білому домі підтвердили, що США братимуть участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру, а також відповіли на питання про можливу участь президента Джо Байдена.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Вона підтвердила, що США братимуть участь у заході, але водночас не оголосила, хто саме представлятиме американську сторону.

"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті", - зазначила Жан-П'єр.

На питання, чи буде присутній на саміті Байден, вона відповіла, що "не має більш конкретної інформації, якою може поділитись".

За словами Жан-П'єр, як і до цього саміту, для США пріоритет - продовжувати підтримувати зусилля України.

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", - додала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.

Він також заявляв, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії.

 

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