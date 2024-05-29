Зеленського просять не вимагати від НАТО «неможливого» - Telegraph

Цього року Україна не наблизиться до вступу в НАТО через побоювання, що альянс може бути втягнутий у війну з Росією, пише британська Telegraph з посиланням на джерела.

За інформацією видання, партнери України попросили президента Володимира Зеленського не вимагати від НАТО "неможливого", а саме - швидкого просування до членства.

Цьогорічний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня й буде присвячений знаковій даті - 75-річчю організації.

Джерела Telegraph стверджують, що під час підготовки до заходу США і Німеччина висловилися проти обіцянки Україні встановити чіткі терміни її можливого вступу до альянсу.

"Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України на шляху до повноправного членства в НАТО цього року", - повідомило Telegraph джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена.

"США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але є побоювання щодо загрози з боку Росії для решти членів альянсу", - додали співрозмовники видання.

Минулого року Зеленський назвав "безпрецедентною й абсурдною" ситуацію, коли лідери НАТО відмовилися дати Києву запрошення до повноправного членства на саміті у Вільнюсі.

Цього року його попросили не чинити тиск на окремих членів альянсу, щоб вони не виступали на підтримку чіткої дати приєднання України до блоку.

На тлі тогорічного саміту деякі країни альянсу, зокрема Велика Британія, намагалися чинити тиск на це рішення, що призвело до розколу в блоці, кажуть джерела.

Це, за їхніми словами, може зіграти свою роль у питанні актуальності альянсу напередодні президентських виборів у США та можливої перемоги Дональда Трампа.

Водночас, як пише видання, на липневому саміті НАТО у Вашингтоні Україні запропонують те, що назвуть "мостом" чи "шляхом" до вступу на знак підтримки процесу. Однак називати чітких термінів вступу до альянсу не збираються.

Пакет підтримки, що обговорюється зараз, підкреслить "здатність України обирати власне майбутнє" і продемонструє, що "шлях до членства стає коротшим", заявили двоє дипломатів.

Пакет буде зосереджений на зміцненні збройних сил України, щоб забезпечити готовність України негайно приєднатися до НАТО, коли лідери альянсу погодяться, що такий час настав.

Для цього НАТО перебере на себе керівну роль у Рамштайні - засіданнях групи з понад 50 союзників, які координують воєнну допомогу Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також намагався підштовхнути 32 членів альянсу створити фонд у 100 мільярдів доларів, щоб привести українську армію до "стандартів НАТО" шляхом постачання зброї та навчання.

Однак деякі країни-члени висловлюють скептицизм щодо загальної суми, тому зараз обговорюють заміну фонду обіцянкою кожного союзника виділяти Києву відсоток видатків на оборону.

НАТО вперше заявило, що Україна може стати його членом у 2008 році, але так і не визначило термін чи процес приєднання.