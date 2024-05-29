США не змінили позиції щодо ударів України по території Росії, - Держдеп

Позиція Сполучених Штатів щодо застосування американської зброї українськими військами по території Росії залишається незмінною.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Що стосується нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це: наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами. Але якщо ви подивіться на широкий контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів", - сказав Міллер.

Він наголосив, що США не лише роблять заяви, але й забезпечують українську армію конкретними пакетами військової допомоги. Також США продовжують відігравати лідерську роль у діях коаліції з-понад 50 країн світу на підтримку України.

"Ми також підтверджуємо це заходами, які вживаємо, щоб притягти Росію до відповідальності",- додав речник Держдепу.

Україна просить дозволу на удари по території РФ

Україна закликає партнерів дозволи бити західною зброєю по території Росії. Зокрема, країна звернулась до США, Франції та Британії, які передають Україні далекобійні ракети, якими можна було б бити по угрупованнях окупантів на території РФ поблизу українського кордону.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-союзники, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії.

Вчора, 27 травня, Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.

За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, країни Європейського союзу почали дозволяти Україні завдавати ударів по російській території. Це питання продовжують обговорювати.