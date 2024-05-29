Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон назвав «прикрою і неузгодженою» заяву головкома ЗСУ

 

Президент Франції Еммануель Макрон назвав "прикрою, неузгодженою" заява головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського про те, що він підписав документи, які дозволять французьким військовим інструкторам незабаром працювати в українських центрах вишколу. Таку заяву Макрон зробив у вівторок, 28 травня, під час державного візиту до Німеччини, передає Reuters.

Крім того, Макрон заявив перед журналістами, що українська сторона вже виправила сказане Сирським, тож потреби й надалі коментувати цю заяву немає.

Умєров уточнив слова Сирського

Напередодні головком Сирський повідомив після відеоконференції з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, що він уже підписав "документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Він також висловив сподівання, що інші країни наслідують приклад Франції й доєднаються до проєкту.

Однак згодом у міноборони України уточнили, що перемовини щодо цього питання досі тривають.

Міністерство оборони Франції заявляло, своєю чергою, що це питання вивчається, але не підтвердило розгортання інструкторів в Україні, передає AFP.

Макрон підтримує надання дозволу для Києва бити по РФ західною зброєю

Водночас Макрон переконаний, що Києву слід дозволити "нейтралізувати" російські військові бази, звідки московські війська запускають ракети по Україні. "Нам слід дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, звідки випускаються ракети, звідки ... атакують Україну", - сказав Макрон, якого цитує інформагенція AFP.

Однак Макрон наголосив: "Ми не повинні дозволити їм чіпати інші цілі в Росії, і, очевидно, цивільні об'єкти".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3958
  0,0946
 0,23
EUR
 1
 43,9708
  0,2118
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0938  0,18 0,46 40,9979  0,49 1,21
EUR 43,5333  0,25 0,58 44,3188  0,29 0,67

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3500  0,07 0,17 40,3800  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес