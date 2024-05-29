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Міноборони України не планує розсилати повістки через застосунок «Резерв+»
Міністерство оборони України не планує розсилати військовозобов'язаним повістки через мобільний застосунок "Резерв+", заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", - розповіла Черногоренко в ефірі телемарафону, повідомляє "АрміяInform".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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