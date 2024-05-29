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Прем'єрка Данії: Україна до кінця року отримає 500 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи
23:44 28.05.2024 |
Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що Україна може розраховувати на отримання 500 тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року в межах ініціативи Чехії із їхньої закупівлі в третіх країнах.
Про це вона заявила на неформальній зустрічі союзників України в Празі, передає з місця кореспондент "Європейської правди".
Фредеріксен наголосила, що боєприпаси та протиповітряна оборона залишаються найважливішими пріоритетами для України, аби вона могла захистити себе, і їх необхідно постачати якнайшвидше.
"На кошти, зібрані чеською ініціативою, ми плануємо відправити півмільйона артилерійських боєприпасів в Україну до кінця цього року", - заявила вона.
Прем'єрка Данії висловила сподівання, що ці поставки "матимуть реальне значення на полі бою" в Україні, й пообіцяла продовжувати підтримку Києва "стільки, скільки буде потрібно".
Окремо Фредеріксен наголосила на необхідності підтримувати виробництво зброї та боєприпасів в Україні. "Українська оборонна промисловість, мушу сказати, справді вражає, і є сенс виробляти зброю там, де вона використовується", - вважає вона.
"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що Чехія організувала зустріч лідерів кількох держав з-поміж тих, що є провідними у постачанні зброї для ЗСУ, який буде присвячений постачанню боєприпасів і дозволу уражати цілі в Росії.
На цьому форумі прем'єр Чехії Петр Фіала анонсував відправлення перших десятків тисяч снарядів до України "найближчими днями".
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