Україна вперше продемонструвала систему FrankenSAM - вона поєднує комплекс «Бук-М1» і американські ракети RIM-7 Sea Sparrow

Повітряні Сили України вперше опублікували офіційні фотографії системи протиповітряної оборони FrankenSAM. Вона являє собою радянський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1", здатний застосовувати американські ракети RIM-7 Sea Sparrow.

Про FrankenSAM ми дізналися ще минулого року. Створення такої системи покликане частково розв'язати проблему нестачі у Повітряних Сил України радянських ракет для протидії повітряним загрозам. Комплекс протиповітряної оборони пройшов бойове хрещення в середині січня 2024 року. Першою метою став дрон-камікадзе Shahed-136.

На опублікованих знімках зображена самохідна пускова установка 9А310. Вона вкрита маскувальною сіткою, але, судячи з усього, пусковий механізм не був змінений. Без видимих змін залишилася радіолокаційна станція 9С35.

Проєкт FrankenSAM розроблений українськими та американськими фахівцями у відповідь на брак радянських зенітних ракет 9М38. Випробування модернізованої системи протиповітряної оборони проходили в США восени минулого року.

Sea Sparrow може вражати цілі на відстані до 15 км за висотою і до 20 км за дальністю. Для порівняння, 9М38 здатні збивати повітряні загрози на максимальній відстані 20 км і 30 км відповідно.