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АНАЛІТИКА

Макрон закликав дозволити Україні бити по Росії, але є нюанс

 

Україні необхідно дозволити завдавати ударів по території Росії. Але це стосується лише об'єктів, з яких окупанти запускають ракети.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

"Ми маємо дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети... Військові об'єкти, з яких атакують Україну", - заявив Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Удари територією Росії

Нагадаємо, союзники України після початку війни надавали ЗСУ озброєння за умови, що воно не використовуватиметься для ударів по Росії.

Останнім часом ситуація почала змінюватися. Частина партнерів дозволила українським захисникам завдавати ударів по Росії.

Зокрема, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні, 28 травня, заявив, що країни ЄС знімають обмеження для України на удари по Росії.

Також міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна не проти ударів шведською зброєю по території Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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