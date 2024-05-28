У ЄС немає консенсусу, чи потрібно проводити навчання українських військових на території України - Боррель

Серед країн ЄС немає спільної думки щодо того, чи потрібно направляти інструкторів в Україну для навчання там українських військовослужбовців, заявив у вівторок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Консенсусу немає", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

Водночас Боррель не виключив, що в майбутньому ситуація може змінитися. "Усе з часом змінюється", - сказав він.

У ЄС діють програми з навчання українських військовослужбовців, однак цей процес на сьогодні відбувається за межами України.