Фінансові новини
- |
- 28.05.24
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС немає консенсусу, чи потрібно проводити навчання українських військових на території України - Боррель
18:47 28.05.2024 |
"Консенсусу немає", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.
Водночас Боррель не виключив, що в майбутньому ситуація може змінитися. "Усе з часом змінюється", - сказав він.
У ЄС діють програми з навчання українських військовослужбовців, однак цей процес на сьогодні відбувається за межами України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року
ТОП-НОВИНИ
|Комітет ПАРЄ визнав стирання РФ української культурної ідентичності елементом геноциду
|Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну
|Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
|Прем'єр Бельгії: Україна зможе використовувати F-16 на своїй території
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Макрон закликав дозволити Україні бити по Росії, але є нюанс
|Зеленський заінтригував домовленостями щодо додаткової ППО від Іспанії
|Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року
|У ЄС немає консенсусу, чи потрібно проводити навчання українських військових на території України - Боррель
|Комітет ПАРЄ визнав стирання РФ української культурної ідентичності елементом геноциду
|«Альтернативи немає»: У Мінекономіки обіцяють електронне бронювання від мобілізації
Бізнес
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд
|SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
|Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому
|У Великій Британії розпочали розслідування щодо функції Recall від Microsoft через потенційні ризики для безпеки користувачів
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном