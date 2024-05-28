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Шмигаль попрямує до Праги для переговорів із групою лідерів ЄС щодо військової допомоги
13:32 28.05.2024 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться 28 травня у Празі із групою лідерів Європейського Союзу, щоб обговорити військову допомогу Києву для боротьби з російським вторгненням.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми обговоримо всі питання, пов'язані з координацією та посиленням допомоги Україні у ці скрутні моменти", - заявив Фіала на брифінгу.
З його слів, у робочій зустрічі за вечерею ввечері візьмуть участь прем'єр-міністри Нідерландів, Данії та Латвії, а також президент Польщі.
Фіала також повторив позицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що західні країни мають зняти обмеження, які забороняють Україні використовувати подаровану зброю для завдання ударів по території Росії.
Фіала підтвердив, що перші постачання боєприпасів, закуплених у рамках очолюваної Чехією ініціативи, яка забезпечує постачання з-за меж ЄС, прибудуть до України у червні.
Раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала оголосив, що проведе у Празі зустріч семи європейських лідерів на високому рівні, щоб посилити підтримку України.
Очікується, що у зустрічі візьмуть участь прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня та прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен. Метою зустрічі є розгляд гострої потреби у скоординованих зусиллях щодо підтримки України.
До запрошених входять деякі з найвідоміших європейських спонсорів військової допомоги Україні.
Нідерланди вже заявили, що поставлять в Україну частини системи ППО Patriot і ведуть переговори з іншими країнами щодо складання повної системи.
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