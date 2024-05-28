Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Боррель: Київ має право бити по території РФ західною зброєю

 

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель закликав країни знайти баланс між страхом перед ескалацією війни та потребою України захищатися, та наголосив, що Київ має право використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Як передає агенція AFP, про це він заявив у вівторок, 28 травня, на початку зустрічі з міністрами оборони країн-членів ЄС у Брюсселі.

"Згідно з законами війни, це цілком можливо і тут немає ніяких протиріч. Я можу мститися або воювати проти того, хто воює проти мене зі своєї території, - сказав він. - Треба збалансувати ризик ескалації та потребу українців захищатися".

Твердження Борреля підтримали кілька інших міністрів оборони на зустрічі в Брюсселі. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна не диктує обмежень і сподівається, що "інші країни, які мають інакшу позицію, змінять це". "Цілком можливо, що їм доведеться завдати ударів і всередині Росії", - сказала вона, додавши, що, на її думку, це не має бути предметом для дискусій.

Міністр оборони Естоній Ханно Певкур заявив, що "щиро сподівається, що всі країни, які мають ці активи, також дадуть дозвіл Україні". "Це не може бути нормальним, що Росія атакує з глибини українську територію, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Нагадаємо, 27 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі законодавців альянсу в Болгарії заявив, що західні держави повинні переглянути обмеження на використання Україною зброї, яку вони постачають, для ударів по території Росії, оскільки воно заважає здатності Києва захищатися.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3012
  0,1859
 0,46
EUR
 1
 43,7590
  0,2680
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0938  0,18 0,46 40,9979  0,49 1,21
EUR 43,5333  0,25 0,58 44,3188  0,29 0,67

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3500  0,07 0,17 40,3800  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес