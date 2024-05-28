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АНАЛІТИКА

Нідерланди хочуть зібрати ЗРК Patriot для України

 

Нідерланди готові надати компоненти зенітно-ракетного комплексу Patriotз власних запасів, а також ведуть переговори з іншими країнами, щоб зібрати повну систему. Про це у вівторок, 28 травня, повідомила пресслужба міністерства оборони країни.

Зокрема, Нідерланди визначили, які країни потенційно можуть надати компоненти та боєприпаси зі своїх власних запасів. "Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про підготовку українських екіпажів. З нашою пропозицією та якщо інші потенційні країни-партнери зможуть поставити компоненти та боєприпаси, ми можемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", - зазначила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Нагадаємо, що українська влада неодноразово просила партнерів про передачу ЗРК Patriot, зокрема для захисту Харківщини, котра щодня зазнає російських ударів.

23 травня, після чергового удару військ РФ по Харкову і Люботину, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни, які мають системи Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати їх Україні. За його словами, Україні, як і раніше, терміново потрібні сім систем Patriot. Він також повідомив, що Київ працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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